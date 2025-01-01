In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 8: Zufall und Planung
49 Min.Ab 12
Julia Berger muss ihrer jungen Patientin Hermine Sander mitteilen, dass sie bereits im achten Monat schwanger ist. Dazu kommt, dass die Schülerin das Kind aufgrund medizinischer Umstände sofort auf die Welt bringen muss. Hermine steht völlig unter Schock. Ganz im Gegenteil zu Rebecca, die die letzte Nacht mit einem Mann verbracht hat. Der wird kurz darauf jedoch in die Klinik eingeliefert.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH