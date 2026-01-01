Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 9
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 9: Irren ist menschlich

49 Min.Ab 12

Das Team im Johannes-Thal-Klinikum bekommt es direkt am Morgen mit einem Notfall zu tun: Die Architektin Sina Kilic wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Die Ärzte müssen nun alles versuchen, um das Bein der jungen Frau zu retten. Dr. Elias Bähr trifft im Krankenhaus derweil auf Katharina Bischof. Die beiden hatten sich vor drei Jahren bereits kennengelernt und sich zu einem Date verabredet, das jedoch nie stattgefunden hat.

