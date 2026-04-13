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In Flight

Episode 2

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 13.04.2026
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In Flight

Folge 2: Episode 2

46 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Nachdem Jo den Deal mit Cormac eingegangen ist, bittet sie ihren Ex-Freund, den Polizisten Dominic Delaney, verzweifelt um Hilfe. Als er bemerkt, wie verängstigt Jo ist, gibt Dom ihr Tipps, wie sie die Drogen unbemerkt durch den Zoll bringen kann.

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