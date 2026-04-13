In Flight
Folge 2: Episode 2
46 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Nachdem Jo den Deal mit Cormac eingegangen ist, bittet sie ihren Ex-Freund, den Polizisten Dominic Delaney, verzweifelt um Hilfe. Als er bemerkt, wie verängstigt Jo ist, gibt Dom ihr Tipps, wie sie die Drogen unbemerkt durch den Zoll bringen kann.
Alle Staffeln im Überblick
In Flight
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Action, Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Buccaneer (Inflight) Limited