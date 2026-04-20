In Flight
Folge 4: Episode 4
47 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jo versucht immer noch, sich mit der Nachricht anzufreunden, dass sie bald Großmutter wird, findet jedoch in Sonnys Freundin Kayla eine unerwartete Verbündete. Nach dem Anschlag auf Sonny beteuert Cormac Jos Sicherheit und gewährt ihr eine Auszeit. Indes leidet Dom unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, nachdem er Zeuge eines Mordes durch Cormac geworden ist. Er warnt Jo eindringlich, sich von Cormac fernzuhalten, doch sie ignoriert seinen Ratschlag ...
Alle Staffeln im Überblick
In Flight
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Action, Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Buccaneer (Inflight) Limited