In Flight
Folge 5: Episode 5
46 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Cormac gesteht Jo, dass auch er erpresst wird. Die beiden planen ihren endgültigen Ausstieg. Während Kayla ihr Kind zur Welt bringt, enthüllt Doms ehemalige Kollegin Shana, dass es sich bei Cormacs Boss um Anton Marquis handelt - einen hochrangigen Polizisten! Nach einem letzten Deal wollen Jo und Cormac fliehen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse ...
Alle Staffeln im Überblick
In Flight
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Action, Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Buccaneer (Inflight) Limited