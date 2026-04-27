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In Flight

Episode 5

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 27.04.2026
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In Flight

Folge 5: Episode 5

46 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Cormac gesteht Jo, dass auch er erpresst wird. Die beiden planen ihren endgültigen Ausstieg. Während Kayla ihr Kind zur Welt bringt, enthüllt Doms ehemalige Kollegin Shana, dass es sich bei Cormacs Boss um Anton Marquis handelt - einen hochrangigen Polizisten! Nach einem letzten Deal wollen Jo und Cormac fliehen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse ...

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