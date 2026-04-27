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In Flight

Episode 6

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 27.04.2026
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In Flight

Folge 6: Episode 6

46 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 16

Jo plant ihre Flucht, um ihre Familie zu schützen. In Bangkok wird sie kontrolliert, kann jedoch entkommen. Sie erfährt, dass Sonny verschwunden ist. Sie konfrontiert Irina Georgiev und bietet ihr den Namen des wahren Mörders ihres Sohnes an, um Sonny zu retten. Dom beobachtet, wie bewaffnete Männer Cormacs Haus stürmen wollen. Er warnt Cormac, der sich verteidigt und die Angreifer tötet. Dabei wird er jedoch schwer verletzt. Daraufhin beschließt Dom, Cormac zu helfen.

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