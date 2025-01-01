In meiner Haut
Wie lebt es sich mit Tourette-Syndrom oder Migräne, als Kleinwüchsiger oder ehemaliger Obdachloser? In unserm Format "In meiner Haut" widmen wir uns den Lebenswirklichkeiten unterschiedlicher Menschen und möchten ihren Erfahrungen eine Plattform bieten - um aufzuklären und Mut zu machen, mit Klischees und Vorurteilen aufzuräumen, mehr Bewusstsein zu schaffen und zu sehen, wo bei uns noch Handlungsbedarf besteht - aber auch, wo wir am Ende doch alle nicht so anders sind, wie wir manchmal glauben.
