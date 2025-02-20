In Memoriam
Folge 1: Das Testament
44 Min.Ab 12
Als ihr Vater stirbt, beginnt für seine vier Kinder eine schwere Zeit. Paul-Émile de Léry war einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner Quebecs, aber auch ein Tyrann und er hinterlässt seinen Erben den Nachlass nicht ohne Weiteres. Die Geschwister treffen sich für die Verlesung des Testaments im Anwesen ihres Vaters. Die Stimmung zwischen ihnen ist angespannt - besonders als plötzlich eine Fremde auftaucht.
In Memoriam
