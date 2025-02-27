Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
44 Min.Ab 12

Die sechs Erbberechtigten des Nachlasses von Paul-Émile de Léry lassen sich auf das perfide Spiel des Verstorbenen ein. Die erste Aufgabe sät bereits jede Menge Unfrieden zwischen Pauls Kindern. Im zweiten Spiel muss die Gemeinschaft eine Person aus dem Erbe ausschließen. Es trifft Mathieu, der damit droht, sämtliche Familiengeheimnisse zu lüften, sollte er nicht beteiligt werden.

ProSieben FUN
