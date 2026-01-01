Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Memoriam

Die Flucht

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 4
Die Flucht

In Memoriam

Folge 4: Die Flucht

44 Min. Ab 12

Judith erinnert sich an den Fluchtversuch, den sie einst zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern unternommen hat. Mathilde wollte ihre Kinder vor ihrem narzisstischen Ehemann beschützen, doch er hielt sie in letzter Minute auf. Farrah liegt unterdessen im Krankenhaus, nachdem sie von Judith vom Balkon gestoßen wurde. Die Hochschwangere bangt um das Leben ihres Ungeborenen.

In Memoriam
ProSieben FUN
In Memoriam

In Memoriam

