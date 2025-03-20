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In Memoriam

Der Wald

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 20.03.2025
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In Memoriam

Folge 5: Der Wald

44 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Der nächste Teil der Prüfung spielt sich im Wald ab. Die verbleibenden Teilnehmer sind komplett auf sich allein gestellt. Judith war als Kind nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter in ebendiesem Wald verschwunden. Sie wurde erst nach vielen Stunden wieder gefunden. Damals litt sie am Posttraumatischen Stresssymptom und auch heute hat Judith schwerwiegende psychische Probleme. Um die anstehende Aufgabe zu überstehen, greift sie heimlich zu Drogen.

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