In Memoriam
Folge 7: Lügen
44 Min.Ab 16
Lucile sucht Murielle auf, um die Wahrheit über den angeblichen Suizid ihrer Mutter zu erfahren. Was sie dabei herausfindet, erschüttert die sonst so taffe Geschäftsfrau. Die verbleibenden Spielteilnehmer müssen sich indes einem Lügendetektortest stellen. Sie dürfen sich gegenseitig Fragen stellen, die sie wahrheitsgemäß beantworten müssen, um weiter im Rennen um das Erbe von Paul-Émile de Léry zu bleiben.
Alle Staffeln im Überblick
In Memoriam
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Cineflix International Media Limited