Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In Memoriam

Lügen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Lügen

LügenJetzt ohne Werbung streamen

In Memoriam

Folge 7: Lügen

44 Min.Ab 16

Lucile sucht Murielle auf, um die Wahrheit über den angeblichen Suizid ihrer Mutter zu erfahren. Was sie dabei herausfindet, erschüttert die sonst so taffe Geschäftsfrau. Die verbleibenden Spielteilnehmer müssen sich indes einem Lügendetektortest stellen. Sie dürfen sich gegenseitig Fragen stellen, die sie wahrheitsgemäß beantworten müssen, um weiter im Rennen um das Erbe von Paul-Émile de Léry zu bleiben.

Alle Staffeln im Überblick

In Memoriam
ProSieben FUN
In Memoriam

In Memoriam

Alle 1 Staffeln und Folgen