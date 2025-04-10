In Memoriam
Folge 8: Ein Dollar
43 Min.Ab 16
Der Lügendetektortest hat einen letzten Keil zwischen die Kinder von Paul-Émile de Léry getrieben. Und auch Andrew hat endgültig genug von Mathieus Machenschaften. Er packt seinen Koffer und verlässt seinen Freund, nachdem er zudem seinen Ex Julien zur Rede gestellt hat. Zwei der Teilnehmer erwartet die finale Aufgabe - und diese bringt die ganze Wahrheit hinter dem grausamen Spiel um das Erbe ans Tageslicht.
Alle Staffeln im Überblick
In Memoriam
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Cineflix International Media Limited