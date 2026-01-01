In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
In Search of Tomorrow - Die Geschichte des Sci-Fi Kinos
Zurück in die Zukunft? Kein Problem. „In Search of Tomorrow“ dreht die Zeit zurück und lässt die epische Ära des 80er-Jahre-Sciencefictionfilms noch einmal aufleben. Die futuristische Reise ins Reich der Filmgeschichte macht einfach nur Spaß: Denn endlich kommen Kinoschätze wie „Blade Runner“, „E.T.“ oder „Star Wars“ wieder ans Licht, die an Retro-Charme sowie visionären Spezialeffekten kaum zu überbieten sind! Filmschaffende, darunter Clancy Brown („Starship Troopers“), führen in Interviews durch die Sendung und decken spannende Hintergründe der 80er-Sci-Fi-Produktionen auf. - 5-teilige Sciencefiction-Doku von David A. Weiner und Robin Block.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.