Inside Fast & Furious
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Inside Fast & Furious
Was als einzelner Film beginnt, entwickelt sich schnell zum erfolgreichen Franchise, das Umsätze in Milliardenhöhe generiert. "Inside Fast & Furious" beleuchtet die Entstehung der weltweit beliebten Filmreihe und liefert exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Darsteller und Crew-Mitglieder berichten in Interviews von ihren Erlebnissen.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.