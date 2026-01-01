Inside FBI - Die härtesten Fälle
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Der Alltag eines FBI-Agenten ist nichts für schwache Nerven: Es gilt, Geiseln zu befreien, Anschläge zu vereiteln, Mörder zu fassen. Wie fühlt es sich an, diesen Job zu machen? Vor der Kamera sprechen die Ermittelnden Klartext, berichten von den härtesten Fällen - und ihrem Umgang damit.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.
Enthält Produktplatzierungen