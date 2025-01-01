Inside Ghostbusters
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Inside Ghostbusters
1984 kommt der erste Ghostbusters-Film in die Kinos und feiert weltweite Erfolge. In exklusiven Interviews berichten Darsteller und Crew-Mitglieder wie Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver und Ivan Reitman vom Entstehungsprozess des Blockbusters und den Hindernissen, die das Team überwinden musste. Außerdem gibt es bisher noch nie gesehene Aufnahmen aus den Archiven.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Unannounced Film Company Ltd.