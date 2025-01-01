Inside James Bond
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Inside James Bond
Die Figur des James Bond hat ihren Ursprung in den Romanen des Autors Ian Fleming. Bereits in den 50er Jahren schafft der Geheimagent den Sprung auf die große Leinwand und entwickelt sich im Laufe der Zeit zum globalen Phänomen. "Inside James Bond" taucht in die Welt von 007 ab und zeigt, was ihn so besonders macht.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Highpoint Productions, Inc.