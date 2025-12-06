Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 1: Haus der K(l)ippe
43 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6
Ali Budd widmet sich ihrem ersten Projekt. Es handelt sich um einen Neubau, welcher auf einer privaten Insel in der kanadischen Wildnis erbaut wurde und nun den letzten luxuriösen Feinschliff benötigt. Ali kombiniert verschiedene Materialien, um einen rustikalen und modernen Stil miteinander zu verbinden. Doch das gesamte Umbau-Team muss unter hohem Zeitdruck arbeiten, nachdem der Besitzer ankündigt, dass er zu einem früheren Datum einziehen möchte.
Genre:Heimwerken
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana International Limited
Enthält Produktplatzierungen