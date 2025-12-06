Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Interior'n Style - Design mein Heim

Weiß oder nicht weiß

sixxStaffel 1Folge 5vom 06.12.2025
Weiß oder nicht weiß

Weiß oder nicht weißJetzt kostenlos streamen

Interior'n Style - Design mein Heim

Folge 5: Weiß oder nicht weiß

41 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6

Ali Budd wird von einer jungen Familie beauftragt, ein schlichtes, weißes Haus in ein modernes Zuhause zu verwandeln. Der gesamte Umbau verläuft planmäßig, doch kurz vor der Fertigstellung entscheidet sich die Interior Designerin, ein Wandgemälde für das Esszimmer anfertigen zu lassen. Der beauftragte lokale Künstler hat 48 Stunden Zeit, um Alis Vorstellungen umzusetzen. Wird das Kunstwerk rechtzeitig fertig und wird es den Hauseigentümern gefallen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Interior'n Style - Design mein Heim
sixx
Interior'n Style - Design mein Heim

Interior'n Style - Design mein Heim

Alle 1 Staffeln und Folgen