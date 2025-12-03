It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Dennis' Doppelleben
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Dennis stürmt in die Bar und berichtet seinen Freunden, dass er offenbar vor kurzer Zeit eine Frau geschwängert hat. Dumm nur, dass er der Mutter seines Kindes eine Lügengeschichte aufgetischt und sich eine völlig andere Identität zugelegt hat. Um nicht für Frau und Kind aufkommen zu müssen, behauptet er, mit Mac zusammen zu sein. Seine Clique soll mitspielen, doch sie macht alles nur noch schlimmer.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television