Mac findet seinen StolzJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Mac findet seinen Stolz
21 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Frank will bei einer Pride-Parade einen Wagen als Werbung fürs Paddy's gestalten und braucht dafür Mac als Hauptattraktion. Allerdings ist Mac nicht gerade stolz auf seine neu entdeckte sexuelle Ausrichtung. Also versucht Frank, seinen Freund mit allen Mitteln zu motivieren, und besucht mit ihm ein paar Gay-Clubs. Das hilft ihm allerdings nicht gerade weiter. Mac glaubt, dass er sich erst vor seinem alten Herrn outen muss, bevor er seinen Stolz finden kann.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH