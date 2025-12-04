It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Die Clique entkommt
22 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Dee will gemeinsam mit ihren Freunden ein Mystery-Rollenspiel spielen. Dafür heuert sie eine Firma an, die Macs und Dennis' Wohnung in einen Escape-Room verwandelt. Die Männer lassen sich auf die Challenge ein, werfen Dee aber bereits am Anfang aus dem Team. Die Suche nach Hinweisen eskaliert schnell und bringt Charlie und Frank gegen Mac und Dennis auf.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television