It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Die Stunde schlägt
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Dennis, Charlie, Mac und Frank nehmen an einem Seminar zum Thema "Sexuelle Belästigung" teil, um zu beweisen, dass sie nicht frauenfeindlich sind. Im Internet ist ihre Bar als Gefahrenort für Frauen gelistet. Kurz vor Kursbeginn taucht auch Dee bei der Veranstaltung auf. Als sie erfährt, dass der Umgang der Männer mit ihr als sexuelle Nötigung ausgelegt werden kann, will sie das für sich nutzen. Doch bald schon muss sie sich selbst für ihre Verfehlungen rechtfertigen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television