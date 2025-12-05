Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Die Clique bekommt fahrbare Untersätze

ProSieben FUNStaffel 13Folge 5vom 05.12.2025
Folge 5: Die Clique bekommt fahrbare Untersätze

23 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Nachdem Dennis' geliebtes Auto abgebrannt ist, macht er sich auf die Suche nach Ersatz. Der Termin im Autohaus verläuft aber ernüchternd. Gerade als er sich für ein Modell entscheidet, will Frank ihm den Wagen wegschnappen. Der Verkäufer weist den älteren Herren allerdings darauf hin, dass sein Führerschein bereits seit Jahrzehnten abgelaufen ist. Also drückt Frank die Schulbank, um wieder Auto fahren zu dürfen.

