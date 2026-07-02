Charlie allein zu HausJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 8: Charlie allein zu Haus
18 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6
Die Clique will sich gemeinsam den Super Bowl ansehen. Charlie ist jedoch derart abergläubisch, dass er erst mit ins Stadion kommen will, wenn er seinen grünen Glücksanzug gefunden hat. Seine Freunde haben dafür kein Verständnis. Nach kurzer Zeit entbrennt ein heftiger Streit und Charlie hofft, dass seine Clique endlich verschwindet - und scheinbar erfüllt sich sein Wunsch: Alle sind weg und Charlie ist allein in der Bar.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH