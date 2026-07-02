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It's Always Sunny in Philadelphia

Charlie allein zu Haus

ProSieben FUNStaffel 13Folge 8vom 02.07.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 8: Charlie allein zu Haus

18 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 6

Die Clique will sich gemeinsam den Super Bowl ansehen. Charlie ist jedoch derart abergläubisch, dass er erst mit ins Stadion kommen will, wenn er seinen grünen Glücksanzug gefunden hat. Seine Freunde haben dafür kein Verständnis. Nach kurzer Zeit entbrennt ein heftiger Streit und Charlie hofft, dass seine Clique endlich verschwindet - und scheinbar erfüllt sich sein Wunsch: Alle sind weg und Charlie ist allein in der Bar.

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