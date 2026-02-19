It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Big Mo
21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Die Clique trifft sich, um gemeinsam Lasertag zu spielen. Dennis nimmt das Ganze allerdings ein wenig zu ernst. Um ihre Gegner ein für alle Mal zu besiegen, will er dem mysteriösen Big Mo auflauern. Zudem stachelt er Dee und Mac an, damit sie aggressiv werden und dadurch jede Menge Punkte erzielen. Charlie ist allerdings schnell gelangweilt, weil er nur ihre Basis bewachen soll.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH