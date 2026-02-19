Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Mo

ProSieben FUNStaffel 14Folge 10vom 19.02.2026
Folge 10: Big Mo

21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Die Clique trifft sich, um gemeinsam Lasertag zu spielen. Dennis nimmt das Ganze allerdings ein wenig zu ernst. Um ihre Gegner ein für alle Mal zu besiegen, will er dem mysteriösen Big Mo auflauern. Zudem stachelt er Dee und Mac an, damit sie aggressiv werden und dadurch jede Menge Punkte erzielen. Charlie ist allerdings schnell gelangweilt, weil er nur ihre Basis bewachen soll.

