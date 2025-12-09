Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Retter in der Not

ProSieben FUNStaffel 14Folge 4vom 09.12.2025
Retter in der Not

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 4: Retter in der Not

23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Die Clique trifft sich in einem Restaurant. Doch beim gemeinsamen Abendessen verschluckt sich Frank und erstickt beinahe. Seine Freunde starren ihn nur entsetzt an, doch keiner von ihnen unternimmt etwas. Erst das beherzte Eingreifen des Kellners rettet Frank das Leben. Der Vorfall hat Auswirkungen auf alle Beteiligten: Frank will plötzlich bei seinem Lebensretter einziehen, Dee sucht den Nervenkitzel einer Nahtoderfahrung und Dennis hat vor allem Angst.

It's Always Sunny in Philadelphia
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

