It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Retter in der Not
23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Die Clique trifft sich in einem Restaurant. Doch beim gemeinsamen Abendessen verschluckt sich Frank und erstickt beinahe. Seine Freunde starren ihn nur entsetzt an, doch keiner von ihnen unternimmt etwas. Erst das beherzte Eingreifen des Kellners rettet Frank das Leben. Der Vorfall hat Auswirkungen auf alle Beteiligten: Frank will plötzlich bei seinem Lebensretter einziehen, Dee sucht den Nervenkitzel einer Nahtoderfahrung und Dennis hat vor allem Angst.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH