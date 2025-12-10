It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Gruppenchat
22 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Mac richtet für sich und seine Freunde einen Gruppenchat ein, um ihre Kommunikation zu erleichtern. Als sich die Clique bei einem Zoobesuch verliert, nutzen sie den Chat, um sich wiederzufinden. Das funktioniert allerdings nicht wie erwartet. Letztlich entbrennt ein schriftlicher Streit, Dennis verpasst die Löwenfütterung und Dee muss ihr einstiges Kindheitstrauma erneut durchleben.
It's Always Sunny in Philadelphia
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television