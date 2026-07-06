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It's Always Sunny in Philadelphia

Klimawandel

ProSieben FUNStaffel 14Folge 7vom 06.07.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 7: Klimawandel

18 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Eine Hitzewelle hat Philadelphia fest im Griff. Während sich Charlie und Dee auf den Weg machen, um Eis für die Bar zu kaufen, steigt die Hitze im Paddy's langsam an. Anfangs wittert Dennis ein gutes Geschäft, weil seine Gäste bald in Unterwäsche in seinem Laden Party machen. Doch dann gibt neben der Eismaschine auch noch die Spülmaschine ihren Geist auf und die Klimaanlage sorgt für einen Rohrbruch.

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