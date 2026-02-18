Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 14Folge 8vom 18.02.2026
20 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

In der Bar diskutiert die Clique ihre Sichtweise auf Geschlechterrollen. Für Dennis, Frank, Mac und Charlie gibt es ganz klare Regeln, an die sich Männer und Frauen zu halten haben. Wenn es nach ihnen geht, muss eine Frau lange Haare haben und sich um ihre Familie kümmern. Frank und Dennis postieren sich sogar vor einem Friseursalon, um Kundinnen davon abzuhalten, sich die Haare abschneiden zu lassen. Dee kann das nicht nachvollziehen und holt zum Gegenschlag aus.

