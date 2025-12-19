Alte One-Night-StandsJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Alte One-Night-Stands
23 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16
Kurz nachdem Dee ihre MySpace-Seite eingerichtet hat, meldet sich ein Mann bei ihr und behauptet, ihr Vater zu sein. Dennis und Dee beschließen, Frank und Barbara diese Info schonend beizubringen, doch Frank rastet aus. Mac beschließt indes, seinen leiblichen Vater endlich einmal wieder zu treffen. Bill sitzt seit Jahren im Knast und schlägt seinem Sohn einen lukrativen Deal vor: Mac und Charlie sollen für ihn Heroinpäckchen ins Gefängnis schmuggeln.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
