It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Mit Gott im selben Boot
22 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Im "Paddy's" hat es einen Wasserschaden gegeben. Mit etwas Phantasie sieht der Fleck an der Wand wie die Jungfrau Maria aus. Nun sollen etliche Pilger angelockt werden. Frank versucht sogar, Pfarrer O'Grady zu überreden, den Wasserfleck zu segnen. Auch Dee bittet ihren ehemaligen Schulfreund Matthew, der mittlerweile Pfarrer ist, um eine Segnung. Matthew durchschaut den Schwindel mit dem Fleck, aber da er sich unsterblich in Dee verliebt hat, ist er zu allem imstande.
It's Always Sunny in Philadelphia
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH