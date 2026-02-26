Zum Inhalt springenBarrierefrei
So läuft das in der Politik

ProSieben FUNStaffel 2Folge 8vom 26.02.2026
Folge 8: So läuft das in der Politik

23 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

Die Freunde glauben, in der Politik das große Geld machen zu können. Als es darum geht, die Position des Revisionsbeamten für Süd-Philadelphia neu zu besetzen, fackelt Dennis nicht lange und kandidiert. Auch Frank mischt fleißig mit und schickt seine Tochter Dee ins Rennen. Somit ist Chaos programmiert.

