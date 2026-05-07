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It's Always Sunny in Philadelphia

Die Unbesiegbaren

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2vom 07.05.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 2: Die Unbesiegbaren

22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Die Gang bekommt Wind davon, dass die Philadelphia Eagles ein Testspiel anberaumt haben, um neue Football-Spieler zu rekrutieren. Dennis, Mac und Dee, letzere als Mann verkleidet, wollen sich der Herausforderung stellen. Unglücklicherweise hatte Doyle McPoyle dieselbe Idee ... Charlie genießt unterdessen die Freuden eines LSD-Trips - ausgerechnet zusammen mit der McPoyle-Sippe!

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