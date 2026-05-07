It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Die Unbesiegbaren
22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Die Gang bekommt Wind davon, dass die Philadelphia Eagles ein Testspiel anberaumt haben, um neue Football-Spieler zu rekrutieren. Dennis, Mac und Dee, letzere als Mann verkleidet, wollen sich der Herausforderung stellen. Unglücklicherweise hatte Doyle McPoyle dieselbe Idee ... Charlie genießt unterdessen die Freuden eines LSD-Trips - ausgerechnet zusammen mit der McPoyle-Sippe!
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH