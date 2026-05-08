Das Aluminum Monster und Fatty MagooJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Das Aluminum Monster und Fatty Magoo
22 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Charlie sieht in einem Shop ein Shirt, das er gern hätte. Da er pleite ist, will er es klauen. Dee erkennt in der Verkäuferin ihre Highschool-Freundin Ingrid. Sie war das fetteste Mädchen der Schule, während Dee in ein Aluminiumstützkorsett gezwängt wurde. Ingrid hat jedoch offenbar Karriere gemacht, denn sie ist Geschäftsführerin des Ladens. Dennis beschließt daraufhin, ebenfalls in die Modebranche einzusteigen und entwirft superenge Kleider für Damen mit großen Brüsten.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH