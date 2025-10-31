Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
It's Always Sunny in Philadelphia

Dee hat einen Herzinfarkt

ProSieben FUNStaffel 4Folge 10vom 31.10.2025
Joyn Plus
Dee hat einen Herzinfarkt

Dee hat einen HerzinfarktJetzt ohne Werbung streamen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 10: Dee hat einen Herzinfarkt

21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Als Dee eine Herzattacke erleidet und ins Krankenhaus eingeliefert wird, stellt man dort fest, dass sie keine Krankenversicherung hat. Somit wird sie vorzeitig wieder entlassen. Mac und Charlie beschließen daraufhin, dass sie dringend eine Festanstellung brauchen, damit sie in den Genuss einer Krankenversicherung kommen. Schon bald ergattern sie einen Job in der Poststelle eines Unternehmens - mit verheerenden Folgen ...

Alle Staffeln im Überblick

It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

Alle 2 Staffeln und Folgen