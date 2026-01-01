It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 13: Der Nachtmann kommt
21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Charlie buhlt um die Zuneigung einer Kellnerin und hat zu diesem Zweck ein Musical geschrieben, welches in Kürze in der Bar vor deren Augen uraufgeführt werden soll. Leider steht die Premiere unter keinem guten Stern ...
It's Always Sunny in Philadelphia
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH