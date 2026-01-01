Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Der Nachtmann kommt

ProSieben FUNStaffel 4Folge 13vom 01.01.2026
It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 13: Der Nachtmann kommt

21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Charlie buhlt um die Zuneigung einer Kellnerin und hat zu diesem Zweck ein Musical geschrieben, welches in Kürze in der Bar vor deren Augen uraufgeführt werden soll. Leider steht die Premiere unter keinem guten Stern ...

