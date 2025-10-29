Mac und Charlie sterben (2)Jetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Mac und Charlie sterben (2)
20 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Mittlerweile glauben alle, dass Mac und Charlie tot sind. Dennis mistet kurzerhand die die Wohnung aus und sucht neue Mitbewohnerinnen. Der Erste, der sich auf seine Annonce meldet, ist jedoch ein Europäer namens Jan. Schon bald stellen die Männer fest, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen. Wenig später startet in der Männer-WG eine versaute Sexparty. Auch Frank vergnügt sich - mit einer Gummipuppe.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television