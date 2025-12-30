Wer hat ins Bett gemacht?Jetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Wer hat ins Bett gemacht?
21 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Frank und Charlie schlafen gemeinsam in einem King Size Bett. Als sie eines Morgens nach dem Aufwachen feststellen, dass jemand "groß" ins Bett gemacht hat, gibt es ein Riesen-Gezeter. Sie geben sich beide gegenseitig die Schuld an dem Malheur. Nun geht es darum, den wahren Täter zu identifizieren.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
