ProSieben FUNStaffel 4Folge 7vom 30.12.2025
21 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Frank und Charlie schlafen gemeinsam in einem King Size Bett. Als sie eines Morgens nach dem Aufwachen feststellen, dass jemand "groß" ins Bett gemacht hat, gibt es ein Riesen-Gezeter. Sie geben sich beide gegenseitig die Schuld an dem Malheur. Nun geht es darum, den wahren Täter zu identifizieren.

ProSieben FUN
