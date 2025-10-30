Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Die schlimmste Bar in Philadelphia

ProSieben FUNStaffel 4Folge 8vom 30.10.2025
Folge 8: Die schlimmste Bar in Philadelphia

21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Das "Paddy's" wird in einer Zeitung als die schlimmste Bar von ganz Philadelphia bezeichnet. Dee, Dennis und Charlie sind außer sich vor Wut und beschließen, dem Autor, einen gewissen Mr. Korman, einen Besuch in seinem Büro abzustatten. Sie wollen Korman lediglich ein bisschen Angst einjagen und verlangen von ihm eine Richtigstellung. Doch urplötzlich gerät der Plan völlig aus den Fugen ...

