It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Die Immobilienkrise
21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Frank hat auf einer Versteigerung ein Haus gekauft. Er ist Feuer und Flamme und möchte mit den Renovierungsarbeiten sofort anfangen. Er hat jedoch völlig vergessen, dass die Mieter noch 90 Tage das Haus bewohnen dürfen. Dennis und Mac beschließen indessen, sich als Immobilienhändler zu versuchen und firmieren als "Honig und Essig = Guter Immobilienhändler, böser Immobilienhändler". Chaos ist programmiert.
It's Always Sunny in Philadelphia
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
