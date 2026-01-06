Das D.E.N.N.I.S. SystemJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Das D.E.N.N.I.S. System
21 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Dennis hat ein todsicheres System entwickelt, mit dem er Frauen aufreißen kann. Es handelt sich um das D.E.N.N.I.S.-System: D für demonstriere deinen Wert, E für erste körperliche Annäherung, N für Nähren der Anhänglichkeit, N für Nichtbeachtung ihrer Gefühle, I für inspiriere ihre Hoffnung und S für sofortige Trennung. Mac, Charlie und Frank klinken sich auch in das System mit ein - Chaos ist programmiert.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH