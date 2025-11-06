Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Hollywood ruft

ProSieben FUNStaffel 5Folge 11vom 06.11.2025
Hollywood ruft

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 11: Hollywood ruft

21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Die Gang glaubt, in Hollywood das große Geld machen zu können. Mac und Charlie wollen ein Drehbuch schreiben, kommen jedoch nicht so richtig vom Fleck. Dee bekommt indessen eine Rolle bei einem Film angeboten. Im Glauben, die Hauptrolle ergattert zu haben, ist sie lediglich als blutverschmierte Statistin engagiert worden. Und Frank versucht sich als großer Agent - ohne Erfolg.

