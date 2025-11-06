It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 11: Hollywood ruft
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Die Gang glaubt, in Hollywood das große Geld machen zu können. Mac und Charlie wollen ein Drehbuch schreiben, kommen jedoch nicht so richtig vom Fleck. Dee bekommt indessen eine Rolle bei einem Film angeboten. Im Glauben, die Hauptrolle ergattert zu haben, ist sie lediglich als blutverschmierte Statistin engagiert worden. Und Frank versucht sich als großer Agent - ohne Erfolg.
It's Always Sunny in Philadelphia
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television