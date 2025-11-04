Wirtschaft für AnfängerJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 3: Wirtschaft für Anfänger
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Dennis, Mac, Charlie, Frank und Dee überlegen fieberhaft, wie endlich wieder Geld in die Kasse kommen kann. Frank kommt auf die Idee, mit Messern und Staubsaugern von Tür zur Tür zu ziehen, um sie dort an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Gesagt, getan. Auch die anderen schmieden Pläne, doch jeder Versuch, irgendetwas Lukratives auf die Beine zu stellen, scheitert kläglich.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
