It's Always Sunny in Philadelphia

Wein in Dosen

ProSieben FUNStaffel 5Folge 4vom 02.01.2026
Wein in Dosen

Wein in Dosen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 4: Wein in Dosen

20 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Frank macht sich an Tante Donna heran. Sie ist seit wenigen Wochen Witwe und lebt nun mit ihrer Tochter Gail allein in einer prächtigen Villa. Charlie indes hat ein Auge auf Gail geworfen. Dem Rest des Teams ist das jedoch ein Dorn im Auge. Kurzerhand bittet man die Psychologin Tabitha um Rat.

