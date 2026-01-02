It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Wein in Dosen
20 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Frank macht sich an Tante Donna heran. Sie ist seit wenigen Wochen Witwe und lebt nun mit ihrer Tochter Gail allein in einer prächtigen Villa. Charlie indes hat ein Auge auf Gail geworfen. Dem Rest des Teams ist das jedoch ein Dorn im Auge. Kurzerhand bittet man die Psychologin Tabitha um Rat.
