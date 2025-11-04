Die Kellnerin heiratetJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Die Kellnerin heiratet
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Dee geht in letzter Zeit regelmäßig in ein Brautmodengeschäft, um dort Kleider zu probieren. Dort trifft sie auf ihren ehemaligen Klassenkameraden Brad, den sie während der Schulzeit nicht leiden konnte, weil er furchtbare Akne hatte. Mittlerweile ist Brad ist sehr attraktiv, und wie sich herausstellt, wird er in Kürze die Kellnerin heiraten. Dee schmiedet daraufhin einen perfiden Plan ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television