Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
It's Always Sunny in Philadelphia

Die Kellnerin heiratet

ProSieben FUNStaffel 5Folge 5vom 04.11.2025
Joyn Plus
Die Kellnerin heiratet

Die Kellnerin heiratetJetzt ohne Werbung streamen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Die Kellnerin heiratet

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Dee geht in letzter Zeit regelmäßig in ein Brautmodengeschäft, um dort Kleider zu probieren. Dort trifft sie auf ihren ehemaligen Klassenkameraden Brad, den sie während der Schulzeit nicht leiden konnte, weil er furchtbare Akne hatte. Mittlerweile ist Brad ist sehr attraktiv, und wie sich herausstellt, wird er in Kürze die Kellnerin heiraten. Dee schmiedet daraufhin einen perfiden Plan ...

Alle Staffeln im Überblick

It's Always Sunny in Philadelphia
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

Alle 2 Staffeln und Folgen