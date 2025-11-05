Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Wrestling für die Truppen

ProSieben FUNStaffel 5Folge 7vom 05.11.2025
Wrestling für die Truppen

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 7: Wrestling für die Truppen

21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Die USA ziehen ihre Truppen aus dem Irak zurück. Die Mannen um Dennis beschließen, das in der Bar gebührend zu feiern. Kurzerhand wird der Wrestler Da'Maniac engagiert, der einen anständigen Kampf für die Heimkehrer hinlegen soll. Da Da'Maniac jedoch wegen verschiedener Vergehen aus dem Verkehr gezogen wurde, müssen die Jungs kurzfristig einen anderen Wrestler finden. Ihre Wahl fällt auf Cricket. Das hat jedoch verheerende Folgen ...

