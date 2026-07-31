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It's Always Sunny in Philadelphia

Paddy's Bar und die Katzen-Schläppchen

ProSieben FUNStaffel 5Folge 8vom 31.07.2026
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Folge 8: Paddy's Bar und die Katzen-Schläppchen

21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Dee fällt ein, dass sie irgendwann einmal die Merchandising-Rechte an der Bar erworben hat. Der dazugehörige Vertrag ist jedoch nicht aufzufinden. Charlie erfindet kurzerhand Katzen-Schläppchen, während Frank eine Pistole entwickelt, mit der man sich einen ordentlichen Schuss Alkohol in den Mund schießen kann. Diese Idee wird schließlich von Mac und Dennis aufgegriffen ... Letztendlich landen sie beim Anwalt, der versucht, alle ihre Forderungen unter einen Hut zu bringen.

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