It's Always Sunny in Philadelphia

Pop-Pop: Die Endlösung

ProSieben FUNStaffel 8Folge 1vom 20.01.2026
Folge 1: Pop-Pop: Die Endlösung

21 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Dennis und Dee erfahren von ihrem Anwalt, dass ihr Großvater im Koma liegt. Sie müssen nun als einzige verbliebenen Verwandten darüber entscheiden, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden. Charlie und Mac vermuten unterdessen im Nachlass des alten Mannes einen Nazi-Schatz und begeben sich auf die Suche.

