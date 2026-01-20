Pop-Pop: Die EndlösungJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Pop-Pop: Die Endlösung
21 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Dennis und Dee erfahren von ihrem Anwalt, dass ihr Großvater im Koma liegt. Sie müssen nun als einzige verbliebenen Verwandten darüber entscheiden, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden. Charlie und Mac vermuten unterdessen im Nachlass des alten Mannes einen Nazi-Schatz und begeben sich auf die Suche.

Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
